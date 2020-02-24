شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تطالب بالاستفادة بمستشفيات الجيش والشرطة فى التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الاستفادة من المنشآت الطبية الأكثر جاهزية واعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، للبدء فى تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين، وخاصة المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة التقرير الخاص بأداء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن الفترة من أول يوليو 2019 حتى ٣١ ديسمبر 2019.

وأكد النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو اللجنة، أهمية البعد عن "البذخ" فى النواحى الشكلية عند تجهيز المستشفيات للانضمام الى منظومة التأمين الصحى الشامل والاهتمام بجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

ورداً على استفسارات النواب، أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنه يجرى الآن التنسيق مع مستشفيات كوبرى القبة والمعادى والمركز الطبى العالمى، وكذلك مستشفى الشرطة بالإسكندرية، للاستفادة من إمكانياتها فى نظام التأمين الصحى الشامل،كاشفا أن الباب مفتوح لأى مستشفى يتميز بالمعايير المطلوبة للتسجيل لدى الهيئة دون انتظار عدة سنوات حتى يحين موعد المحافظة التى يوجد بها للدخول إلى منظومة التأمين الصحى الشامل.

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وقدم رئيس الهيئة، الشكر لمجلس النواب لنجاحه فى إعطاء الهيئة الاستقلالية المطلوبة لإنجاز عملها فى تطوير مستشفيات الدولة فى إطار تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل.

وناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري، التقرير الخاص بأداء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 31 ديسمبر 2019، وذلك في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وطبقا للتقرير الذي عرضه ممثلو الهيئة، أثناء اجتماع لجنة الصحة، قامت الهيئة بتنفيذ 61 زيارة ميدانية بغرض تقييم المنشآت الطبية التي أبدت الرغبة في التسجيل للدخول في منظومة التأمين الصحى الشامل، ونتج عن تلك الزيارات تسجيل عدد 42 منشأة صحية منها نحو ۹مستشفيات، و22 وحدة ومركز رعاية صحية أولية، و9صيدليات - و2معمل تحاليل طبية ، وذلك وفقا للمعايير والمتطلبات التي قامت الهيئة بإصدارها