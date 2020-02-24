شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العينين: البرلمان الحالى سيفرد له التاريخ صفحات من البطولة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، تكريم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، بعد أداءه اليمين الدستورية نائبا عن دائرة الجيزة، أمس الأحد، عقب فوزه بالأغلبية المطلقة فى الإنتخابات التكميلية بدائرة فسم الجيزة أول بحصوله على ٣٦ ألف صوت و ٢١٣ صوتا .

جاء ذلك بحضور عدد كبير من نواب لجنة حقوق الأنسان، ونواب محافظة الجيزة، ومختلف اللجان النوعية بالمجلس، حيث رحب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الأنسان، بالنائب محمد أبو العينين. وأكد النائب علاء عابد، أن "أبو العينين" إضافة كبيرة للحياة البرلمانية ولمجلس النواب، وله دور كبير فى محافظة الجيزة وشعبيته كبيرة بها، ومن ثم كان الإختيار الأفضل لحزب مستقبل وطن لخوض الانتخابات التكميلية والتى فاز بها بشعبيته الكبيرة وحب المواطنين له، متابعاً : رفعت رأس الجيزة فى الانتخابات. وقال عابد، إن تاريخ أبو العينين التشريعي والرقابي علي مدار السنوات الماضية لا يخفي علي أحد، حيث كان نموذج فريد فى العمل والتفاني وأداء مهمته بكل أمانة ووطنية من أجل المواطن المصري، وأبناء دائرته أيضا الذين خرجوا بكثافة لدعمه فى الانتخابات، وهم فى الأساس الذين طالبوه بالترشح مرة أخري. ووجه عابد بالشكر لكل قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة والجهود الكبيرة التى قاموا بها فى العملية الانتخابية، ونواب المحافظة أيضا، مؤكدا علي أن الجميع حرص علي المشاركة فى التكريم للنائب أبو العينين، الرجل الوطني الذي استطاع رغم كل الأكاذيب من الجماعة الإرهابية أن يواصل عمله بكل أمانه وصدق من أجل المواطن المصري. ومن جانبه قال النائب أحمد سميح، إن موقف أهالي الجيزة مع النائب محمد أبو العينين، تأتي فى إطار التقدير الكامل له ولجهودة الماضية والحالية فى خدمتهم والتغلب علي إشكالياتهم، وتقديم الحلول علي أرض الواقع، ومن ثم كان خروجهم فى الانتخابات التكميلية من أجل استكمال هذه المسيرة. ولفت سميح، إلي أن العديد من المشكلات والمعاناة لأهالي الجيزة تدخل فيها أبو العنين وتم حلها علي أرض الواقع وهو أمر لا ينساه أي مواطن فى الجيزة والأمثلة كثيرة وعديدة. وأتفق معه النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة والتى فاز بها النائب محمد أبو العينين، كانت نموذج للمرشح الذي يريده أهالي دائرته ويخروجون من أجله بكل كثافة، ورفضا كل الأعمال المخالفة التي تتم من قبل المنافسين قائلا:" رغم أعمال البلطجة ألا ان نصر الله كان قريب". ومن جانبها قالت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب، أن ما قام به النائب محمد أبو العينين، طوال السنوات الماضية من جهود مخلصة وصادقة فى دائرة الجيزة، هي ما دفعت الأهالي للخروج من أجله ودعمه فى الانتخابات التكميلية، ومن ثم كانت الانتخابات نموذج جيد من خلال هذه الجهود، مشيرة إلي أنه زرع الكثير لأهالي الدائرة ومن ثم كان الحصاد فى هذه الصورة الإيجابية التي خرج فيها المواطنين والفوز من المرحلة الأولي. وفي نفس السياق، قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن البرلمان الحالي استثنائي، وسيفرد له التاريخ صفحات من البطولة والإنجاز لدوره الوطني نحو إتمام مسيرة البناء والإصلاح والحفاظ علي مقدرات الدولة المصرية و مواردها فى تحقيق الاستقرار والرخاء مع القيادة السياسية المصرية. Advertisements

جاء ذلك جاء ذلك فى إطار إحتفاء لجنة حقوق الأنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، بفوزه بالانتخابات التكميلية وتكريمه، التي أعرب فيها "أبو العنين"، عن سعادته وتقديره الكامل لكل مشاعر نواب البرلمان تجاهه، مؤكدا علي أن الرجال دائما متواجدين وقت الشدائد، وبالأوقات المناسبة.

وأضاف أبو العنين ، أن ما قدمه الأعضاء في البرلمان من تشريعات وقوانين، اتصلت بكل مناحي الحياة المصرية، وعبرت عن فهم النواب العميق لمسئولياتهم، فقد أقر البرلمان أكبر عدد من التشريعات بواقع 729 مشروعا بقانون، و341 قرارا، واستخدموا على مدار أدوار الانعقاد الماضية أكثر من 6 آلاف أداة رقابية، وهو ما يكشف حجم الإنجازات متابعاً : كل هذه الجهود المخلصة علي المستوي التشريعي والرقابي تعد أنجازات كبيرة ولكن لم يتم التسويق لها بالشكل الجيد".

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه التشريعات كانت فى إطار ملفات شائكة فى حاجة لهذه التشريعات المهمة، سواء فيما يتعلق بالخدمة المدنية وبناء وترميم الكنائس، وتعديلات قوانين الاستثمار بما يضمن مرونة الضخ وسهولة اجتذاب استثمارات أجنبية للبلاد، ومنظومة الإصلاح الإقتصادي بكل تحدياتها وغيرها من التحديات السياسية والأمنية، وهو ما كان مناط إهتمام النواب والعمل علي المواجهة بكل حسم بما يخدم المواطن والدولة المصرية.

ولفت أبو العنين إلي أن مثل هذه الجهود لم يتم التسويق الإعلامي لها بالصور الجيدة والأفضل، وهو الأمر الذي من الواجب أن يتم وضعه فى الإعتبار حتي يتم تدراكه، ويتم توضيح هذه الجهود للمواطنين، حيث يطمئن الرأي العام لها،ويدرك كم التحديات التي واجها هذا البرلمان الاستثنائي قائلا:"التوعية الجماهرية بجهود البرلمان ضرورة مهمة في كل ما يخص التشريعات التي تصدر بكافة المناحي".

وتطرق بحديثه نحو إشكاليات الأكاذيب التي تروج عن كل شيئ فى مصر والشائعات، التي تتم من قبل الإعلام المعادي، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود نحو مواجهة هذه الأكاذيب بكافة السبل التنويرية والتوضيحية للرأي العام المصري والعالمي، مؤكدا علي أن فضائيات الجزيرة تروج الأكاذيب مثل ما حدث فى الانتخابات وأيضا ما بعد ثورة 30 يونيو الذي تم ترويج كم كبير من الأكاذيب حولها، ولكن بالوعي والتوعية الأمور تتضح للجميع.

وقال نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قيمه وقامه قانونيه ودستوريه كبيرة ويقود البرلمان بكل كفاءة ، مؤكدًا علي أن حضر جلسة أمس الأحد، بعد أداء اليمين الدستورية ولمس جهود إيجابية ومخلصة من رئيس المجلس فى إدارة الجلسة والسماع لكل الرؤي المختلفة من أجل خروج التشريعات المنظورة بكل دقة وكفاءة.

وتطرق أبو العنين بحديثه نحو الاصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة المصرية بفضل السياسات الحكيمة من القيادة السياسية، ونتائجه الإيجابية علي المجتمع، والدليل علي ذلك المؤشرات الاقتصادية والإئتمانية خلال السنوات المنقضية، حيث كانت خير شاهد على ما أنجزت مصر.

وفي ختام حديثه، وجه الشكر لقيادات حزب مستقبل وطن ونواب البرلمان الذين وقفوا فى الانتخابات بكل جدية وقاموا بدورهم الوطني المعهود منهم، مشيرا إلي أن المجتمع المصري فى حاجة لمثل هذه القيادات الوطنية التى تتمتع بالمصداقية والوطنية وتعمل من أجل المواطن، وهو ما يلمسه الجميع فى حزب مستقبل وطن وقياداته والشعب ينتظر منه الكثير والكثير بطبيعة الحال، وهو أهل لذلك بفضل قياداته الوطنية.قائلا:" مستقبل وطن حزب واعد وقياداته تقوم بدورها الوطني والشعب المصري ينتظر منه الكثير بطبيعة الحال لدوره الفعال بالمجتمع".

وشدد أبو العنين علي إيمانه الشديد بالدور الوطني من أجل الدولة المصرية وأبنائها، ومثل هذه الأعمال غير مرتبطه بانتخابات أو عضوية مجالس، ومن ثم كان العمل بدائرة الجيزة علي مدار السنوات الماضية مستمر وقائم ولم ينقطع عن أهالي الدائرة، وهو ما شاهده الجميع فى خروج المواطنين من أبناء الدائرة والذين أقدرهم جميعا لانتخابي بعضوية المجلس فى الانتخابات التكميلية.