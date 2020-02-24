الداخلية: مصرع عنصر إجرامي في إطلاق النار مع الأمن بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية، عن مصرع أحد العناصر الإجرامية في مركز أبو تشت بقنا، خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا شنت حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة قوات الأمن المركزي، استهدفت خلالها مسكن أحد العناصر الإجرامية الخطرة، سبق اتهامه في عدد 17 قضية؛ سرقة بالإكراه، سلاح ناري، إطلاق أعيرة نارية، مقاومة سلطات سرقة، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سلاح ناري، في منطقة الزراعات بمركز أبو تشت.

وأوضحت الوزارة أن عقب وصول قوات الأمن لمكان العنصر الخطر واستشعاره بهم مع آخرين أطلقوا عليهم الأعيرة النارية وبادلتهم القوات بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفرت الحملة عن ضبط عاطل سبق اتهامه في عدد 3 قضايا؛ شروع في قتل، إطلاق أعيرة نارية، قيادة دراجة نارية بدون ترخيص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت، مطلوب التنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده،

وتبين أنه مصاب بطلق ناري بالساق، وضُبط بحوزته على بندقية آلية وخزنتين لذات السلاح، و19طلقة نارية من ذات العيار.

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كما ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت وبحوزته بندقية آلية وخزنتين لذات السلاح، و10طلقات نارية من ذات العيار، وتبين أنه مصاب بطلق ناري وتوفى على إثر إصابته حال نقله للمستشفى لإسعافه.

وضبط أيضًا عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت، وبحوزته فرد رصاص وطلقات نارية من ذات العيار.

وتمكن المتهم الذي توجهت المأمورية لضبطه من الهرب عن طريق زراعات القصب المتاخمة للمنطقة، وضُبط بمكان تواجد المتهمين: قنبلة غاز مزودة بجهاز إشعال، دبشك خشبي لبندقية، كمية من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الشابو وزنت 250 جرام، مبلغ مالي، مجموعة من الأدوات التي تستخدم في تعبئة وترويج المواد المخدرة، و دراجات نارية بدون لوحات معدنية 2 منهم مُبلغ بسرقتهما.

واعترف المتهمون عند مواجهتم بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح لحماية نشاطهم الإجرامي، وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاءت الحملة الأمنية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمحكوم عليهم الهاربين.