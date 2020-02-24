ضبط شابين بتهمة تأسيس "صفحة على فيس بوك" للإتجار في الآثار "المزيفة" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء مدحت حسين، مدير مباحث تكنولوجيا المعلومات بالوزارة، اليوم الاثنين، القبض على شابين بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية؛ بتهمة بالاشتراك مع آخرين في تأسيس صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بهدف "الإتجار الآثار".

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات لرجال إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، مفادها قيام 4 شباب، بينهم شقيقان، من إحدى العزب التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، بممارسة أعمال الوساطة والإتجار في الآثار، وذلك من خلال تدشين صفحة لبيع وتجارة القطع الأثرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتبين من التحريات أن الصفحة تستهدف تسهيل أعمال بيع وتجارة الآثار، وبالفحص تبين أن القطع الأثرية المعروضة مزيفة وأن الهدف من إنشاء الصفحة جمع الأموال، فيما جرى ضبط اثنين من المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 292 إداري الإبراهيمية لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار المتهمين الثالث والرابع.