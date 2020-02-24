الداخلية: إنقاذ فتاة حاولت إلقاء نفسها من أعلى كوبري أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

نجح رجال الأمن فى إنقاذ إحدى الفتيات من الإنتحار من أعلى كوبرى أكتوبر.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين، تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة أعلى كوبرى أكتوبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من إنقاذ (فتاة "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية من أصل مصرى" - مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة) ، أثناء قيامها بمحاولة الإنتحار عن طريق إلقاء نفسها من أعلى سور الكوبرى.

وبسؤال والدتها "تحمل جنسية ذات الدولة من أصل مصرى" قررت بأن كريمتها تعانى من مرض نفسى ، وقامت بترك المنزل صباح ذات اليوم ، وعللت إقدامها على الإنتحار لحالتها المرضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.