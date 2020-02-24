يُشتبه في كونها السبب في فيروس "كورونا"، الصين تمنع كليًّا تجارة الحيوانات البريّة وأكلها

وكالات - قررت الصين اليوم، الاثنين 24 فيفري 2020، وبشكل فوري فرض "حظر شامل" على تجارة الحيوانات البرية وأكلها، والتي يُشتبه بأن تكون السبب في تفشي فيروس كورونا المستجدّ.
وإجتمعت اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني الإثنين وصادقت على إقتراح بفرض "حظر شامل" على تجارة الحيوانات البرية و"إلغاء العادة السيئة بالإستهلاك المفرط للحيوانات البريّة وحماية صحة الشعب وحياته بشكل فعال"، وفق ما نقل التلفزيون الحكومي.
كانت هذه تفاصيل خبر يُشتبه في كونها السبب في فيروس "كورونا"، الصين تمنع كليًّا تجارة الحيوانات البريّة وأكلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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