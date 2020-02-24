لافروف: نأمل في نجاح المشاورات القادمة مع أنقرة حول إدلب

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن تحضير موسكو وأنقرة لجولة مشاورات جديدة حول الوضع في محافظة إدلب السورية، وفقًا لموقع روسيا اليوم. لموقع روسيا اليوم. وفي تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أعرب الوزير الروسي عن أمل موسكو في أن تساعد المشاورات القادمة في توصل البلدين إلى اتفاق حول آليات عمل منطقة خفض التصعيد في إدلب "حتى لا يتصرف الإرهابيون هناك كما يحلو لهم". موسكو في أن تساعد المشاورات القادمة في توصل البلدين إلى اتفاق حول آليات عمل منطقة خفض التصعيد في إدلب "حتى لا يتصرف الإرهابيون هناك كما يحلو لهم".

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