استقالة مهاتير محمد من رئاسة وزراء ماليزيا تتصدر التريندات

تصدر مهاتير محمد، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، بعد استقالته المفاجئة.

وقدم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد استقالته بشكل غير متوقع، وسط إشاعات باحتمال تشكيله ائتلافا جديدا بدون خليفته المتوقع، أنور إبراهيم.



وكان مهاتير الأكبر سنا في العالم قد وصل إلى السلطة عام 2018، حيث أطاح بنجيب عبد الرزاق الذي كان متهما بمخالفات

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مالية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.



وقال مكتب رئيس الوزراء الماليزي إن رسالة الاستقالة قدمت في الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي ، ولم يتضمن البيان أي تفاصيل إضافية.

وكان حزب "بيرساتو" جزءا من ائتلاف المعارضة "باكاتان هارابان"، الذي انضم إليه مهاتير عام 2018 مع أنور إبراهيم.



واتهم أنور مهاتير وحزبه بالخيانة الإثنين، وقال

إن لديهم خططا لتشكيل حكومة جديدة، ربما بدونه، لكن مهاتير قدم استقالته الإثنين.واتحدا مهاتير وإبراهيم من أجل الفوز بالانتخابات التي جرت في 2018 على وعد بأن يتنازل مهاتير لإبراهيم عن المنصب، لكن إبراهيم اتهم مؤخرا من وصفهم بـ"الخونة" داخل حزبه بالاتفاق مع حزب مهاتير على التخطيط لتشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع المعارضة.



وعمل إبراهيم نائبا لمهاتير حين تولى الأخير منصب رئيس الوزراء من 1981 إلى 2003، وتميزت علاقتهما بكونها شائكة على الرغم من اعتبارهما أبرز شخصيتين سياسيتين بالبلاد.