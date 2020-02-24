كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "الكمامات".. الشرطة الإيرانية تعتقل مواطن وزوجته الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد رئيس شرطة الوقاية في طهران كيفان ظهيري، مساء اليوم الإثنين، بأنه "تم اعتقال رجل إيراني وزوجته الصينية بسبب قيامهم بتخزين 500 ألف كمامة في مستودع بمنزلهما في شرق طهران؛ لبيعهما في السوق السوداء لاحقاً".

وقال ظهيري: إن "جيران هذه الأسرة أبلغوا الشرطة، بالنسبة لوجود الكمامات التي أصبحت مطلوبة بشدة الآن بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في إيران"، مؤكدًا على أنه تمت مصادرة الكمامات بعد اعتقل الزوجين ثم تم شراؤها مباشرة من الشركة المصنعة، ووزعت على الصيدليات في المنطقة، وفقًا لوكالة "إيسنا".

ويذكر أن النائب الإيراني عن مدينة قم أحمد أمير آبادي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن وفيات كورونا في قم بلغت 50 شخصاً حتى ليلة البارحة، فيما نفت الحكومة الإيرانية هذا العدد، وتقول: إن "الوفيات في كل إيران 12 شخصاً فقط".

ومنذ الإعلان عن أول وفاتين من فيروس كورونا في مدينة قم بوسط إيران الأسبوع الماضي، أصبحت الكمامات والمواد المطهرة شديدة الطلب واختفت من الرفوف في معظم الصيدليات في جميع أنحاء البلاد.

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ووفقاً لبعض التقارير، يقوم بعض التجار باستغلال الوضع ويقومون ببيع الكمامات والمواد المعقمة بأسعار أعلى بكثير من سعرها الحقيقي.

وفي العديد من المناطق، أعلنت الصيدليات من خلال لافتات علقت على نوافذها عن نفاد الكمامات والأقنعة والكحول والمنتجات المطهرة.

وأفادت تقارير أخرى أن السلطات في أردبيل في شمال غربي إيران، بإغلاق صيدلية لبيعها الأقنعة بأسعار مرتفعة للغاية.

وتقول وزارة الصحة الإيرانية إنها ستوزع الأقنعة مجاناً في مرافق الرعاية الصحية الحكومية، بالإضافة إلى المطهرات وتعليمات استخدامها.

وقد أمرت الوزارة جميع الشركات المصنعة بتوفير ما لا يقل عن 50% من الكمامات، التي تنتجها على أساس يومي للوزارة في مقابل المدفوعات النقدية الفورية.