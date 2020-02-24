عمان تسجل أول إصابتين بفيروس "كورونا" وتعلق رحلاتها مع إيران

أعلنت سلطنة عمان، مساء اليوم الإثنين، تسجيل أول إصابتين بفيروس "كورونا" الجديد لمواطنتين عمانيتين كانتا قد رجعا مؤخرًا من إيران، تم التأكيد على أنهم في حالة مستقرة حاليًا، وفقًا لوزارة الصحة العمانية.

وأوضحت الصحة العمانية: أن "المواطنتين المصابتين في حالة مستقرة وتخضعان للحجر الصحي في المنزل، وتطلب من الجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي المنزلي لكل المسافرين القادمين من الدول، التي سجلت فيها حالات إصابة بالفيروس"، ونصحت بـ "تجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات الإصابة إلا للضرورة القصوى".

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