كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمان تسجل أول إصابتين بفيروس "كورونا" وتعلق رحلاتها مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت سلطنة عمان، مساء اليوم الإثنين، تسجيل أول إصابتين بفيروس "كورونا" الجديد لمواطنتين عمانيتين كانتا قد رجعا مؤخرًا من إيران، تم التأكيد على أنهم في حالة مستقرة حاليًا، وفقًا لوزارة الصحة العمانية.
وأوضحت الصحة العمانية: أن "المواطنتين المصابتين في حالة مستقرة وتخضعان للحجر الصحي في المنزل، وتطلب من الجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي المنزلي لكل المسافرين القادمين من الدول، التي سجلت فيها حالات إصابة بالفيروس"، ونصحت بـ "تجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات الإصابة إلا للضرورة القصوى".
وأعلن التليفزيون العماني: تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.
وأفاد رئيس مركز المعلومات بوزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران، ارتفع إلى 64 شخصًا، فيما توفي 4 جدد ليرتفع بذلك عدد الوفيات بهذا الفيروس إلى 12 شخصًا.
وأغلقت دول مجاورة منها باكستان وأفغانستان وتركيا والكويت والعراق، حدودها مع إيران، الإجراء الذي وصفه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي بأنه إجراء وقائي مؤقت.