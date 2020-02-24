كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: البرلمان يستعد لمنح الثقة للحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر عراقية، إن مجلس النواب سيعقد جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، الخميس المقبل.

وأشارت المصادر العراقية، إن رئاسة البرلمان العراقي تسلمت برنامج حكومة محمد توفيق علاوي، اليوم الاثنين، قبل عقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة.

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وحدد رئاسة البرلمان العراقي، يوم الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة علاوي، وسط معرضات مستمرة للشارع العراقي بترشيح علاوي.

وكان المتظاهرون العراقيون، نددوا باختيار علاوي الذي شغل منصب وزيرا للاتصالات خلال السنوات الماضية، باعتباره مقربا من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها منذ أشهر.

ويشهد العراق أزمة سياسية تتعلق بتشكيل حكومة جديدة، هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بتنظيم احتجاجات عند المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة ومجلس النواب في حال عدم منح الثقة للحكومة هذا الاسبوع.