كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان يخفض الرحلات الجوية من وإلى البلدان المصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خفض لبنان رسميًا عدد الرحلات الجوية من وإلى البلدان المصابة بفيروس كورونا، بعد أن ألقى البعض باللوم على إيران في أول حالة إصابة بالفيروس، وفقًا لموقع "ميديل إيست مونيتور" البريطاني.

وأكدت السلطات اللبنانية أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد يوم الجمعة الماضية، بعد أن أثبتت امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا إصابتها بعد سفرها من قم في إيران إلى بيروت.

وأبلغت عدة دول في المنطقة، بما في ذلك أفغانستان والكويت والبحرين والعراق، عن وجود حالات فيروس كورونا مرتبطة بإيران.

كما قال تقرير صادر عن اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب، إنه "تم اتخاذ إجراءات غير مسبوقة في مطار رفيق الحريري الدولي وفي جميع المعابر الحدودية، حيث تم تخفيض عدد الرحلات الجوية من وإلى البلدان التي تفشى فيها الفيروس.

وبينما قال وزير الصحة حسن حمد، لقد أجرينا اتصالات مع السلطات الإيرانية التي أكدت أن جميع الإجراءات اللازمة ستتخذ قبل وصول رحلة جديدة من إيران اليوم الاثنين، سيتم اتخاذ نفس الإجراءات لجميع الرحلات القادمة من البلدان المصابة بفيروس كورونا.

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ومع ذلك، دعا بعض اللبنانيين إلى تعليق جميع الرحلات الجوية من إيران إلى لبنان، بسبب المخاوف من انتشار الفيروس.

وحظرت السلطات العراقية السفر من وإلى إيران يوم الخميس الماضي، في حين أوقفت الكويت الرحلات الجوية، وأغلقت تركيا حدودها مع البلد المصاب أمس.

كما قال أحد مستخدمي تويتر اللبنانيين، لدينا أزمات كافية على طاولتنا، بينما أضاف مستخدم آخر "على الحكومة إيقاف جميع الرحلات القادمة من إيران، صحتنا أكثر أهمية من أي شيء آخر.

وافتتحت مقالة افتتاحية عن الفيروس من محطة "MTV" المحلية، التي تنتقد إيران بشدة وحركة حزب الله التي تدعمها، "كما لو أن ما ترسله إيران إلى لبنان واللبنانيين لا يكفي لذا فقد أرسلتنا فيروس كورونا، كان التعليق إشارة واضحة إلى الأسلحة التي ترسلها طهران إلى حزب الله.

وأضافت الافتتاحية "شكرًا لك، إيران، على السماح لطائرة تحمل أشخاص مصابين بفيروس كورونا بدخول مجالنا الجوي.