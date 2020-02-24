كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محام الولايات المتحدة: جوليان أسانج يعرض حياة الناس للخطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محام ممثلًا عن الولايات المتحدة، إن جوليان أسانج مطلوب لجرائم تعرض حياة الناس في العراق وإيران وأفغانستان للخطر الذين ساعدوا الغرب، في محاولة لتسليم مؤسس ويكيليكس صاحب الـ 48 عامًا.

وقال محامي الولايات المتحدة، جيمس لويس، للمحكمة، إنه ينبغي تسليم "أسانج" للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم بما في ذلك القرصنة، ولنشر مواد غير مصدقة عرضت حياة المخبرين والصحفيين والمعارضين وغيرهم في العراق وإيران وأفغانستان للخطر، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

سعى "لويس" لتوضيح أن "أسانج" لم يكن مطلوبًا لأنه أحرج الولايات المتحدة ولكن لأنه انتهك القانون وعرض حياة الناس للخطر.

وأضاف "لويس": "أود أن أذكر المحكمة بأن هؤلاء كانوا أفرادًا ينقلون معلومات من العراق وأفغانستان وإيران".

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وأوضح: "كان لابد من تحذير مئات الأشخاص في جميع أنحاء العالم بعد الكشف عن موقع ويكيليكس، وكان يتعين نقل بعضهم من بلدانهم".

منذ ما يقرب من عقد من الزمان منذ أن أغضب موقع الويب الخاص به على موقع ويكيليكس، واشنطن، بقيامه بتسريب وثائق أمريكية سرية، ظهر "أسانج" نظيفًا قبل جلسة استماع في محكمة ولويتش كراون في لندن لتأكيد اسمه وعمره.

وقالت القاضية فانيسا باريتسر، وسط الهتاف بـ"الحرية لجوليان أسانج" من أنصاره بالخارج إن الهتاف لن يساعد قضية "أسانج".

طلبت الولايات المتحدة من بريطانيا تسليم "أسانج" العام الماضي بعد أن تم سحبه من سفارة الإكوادور في لندن، حيث أمضى سبع سنوات مختبئاً لتجنب تسليمه إلى السويد بسبب مزاعم بارتكاب جرائم جنسية والتي أسقطت منذ ذلك الحين. قضى "أسانج" حكمًا بالسجن في بريطانيا لتخطيها الكفالة وتظل مسجونًا في انتظار طلب التسليم الأمريكي.