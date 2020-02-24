كليب لمجرد ولفناير.. عمل مستوحى من أغنية حميد الزاهر حقق رقما كبيرا في أقل من 24 ساعة- فيديو

بلغ عدد مشاهدات الكليب الجديد للمجرد، ومجموعة لفناير، الصادر، عشية أمس الأحد، حوالي ثلاثة ملايين مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من إطلاقه.

الأغنية، التي قدمها لمجرد ولفناير، مستوحاة من أغنية حميد الزاهر “خلوني في حالي”، وتم الاعتماد فيها على لازمة تتكرر، وجزء من اللحن، فيما أشرف عضوا لفناير على كتابة باقي الكلمات، ولحنها العضو الآخر محسن تيزاف.

ووجه فريق عمل الأغنية تحية لأسرة الزاهر، بعد السماح لهم باستغلال أغنية والدهم، الذي فارق الحياة قبل أزيد من سنة، وذلك بغرض تكريمه.

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واختار عبد الرفيع العبديوي أن يكون كليب الأغنية كوميدي الطابع، مع حضور الألوان الزاهية، والحرص على تصوير داخلي فقط.

ويرتقب أن يواصل عمل لمجرد ولفناير- على خطى أعمال لمجرد- حصد نسب مشاهدة عالية، والسيطرة على “طوندونس” المغرب، والحضور في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا في “يوتوب” في دول أخرى.