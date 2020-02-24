بعد الكويت والبحرين.. العراق يسجل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، الكشف عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل أراضيها، وتعود إلى طالب إيراني يدرس في العراق، تمت إحالته إلى المستشفى مع وضعه في الحجر الصحي.

وتمكن الطالب من الدخول إلى البلاد، قبل إعلان العراق منع دخول الإيرانيين إلى أراضيها، نتيجة تفشي الفيروس في إيران، قبل أيام.

ودعت وزارة الصحة العراقية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، واتخذت جميع التدابير الوقائية، لمنع الاختلاط بالأشخاص المشتبه في حملهم لفيروس كورونا المستجد.

وفور إعلان الكويت الكشف عن 3 حالات حاملة لفيروس كورونا، قررت السلطات العراقية، إغلاق معبر سفوان الحدودي مع الكويت، أمام حركة المسافرين، والسلع التجارية، وذلك بطلب من السلطات الكويتية.

Advertisements

ونصحت وزارة الصحة العراقية مواطنيها بعدم السفر إلى إيران، من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية بدورها تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لمواطن بحريني قادم من إيران، “حيث تم الاشتباه في إصابته، وظهور أعراض الفيروس عليه، وتم نقله فورا للعلاج، والعزل” في مركز صحي.

وإلى جانب الكويت، والبحرين، والعراق، سجلت الإمارات ظهور 13 إصابة، تم شفاء ثلاث منها، بينما تعود آخر حالتين لزائر إيراني يبلغ من العمر 70 سنة، وحالته الصحية غير مستقرة، وزوجته البالغة من العمر 64 سنة.

وكان فيروس كورونا قد انتشر في منطقة ووهان الصينية، أواخر دجنبر الماضي، ولم تنجح إلى حدود الساعة السلطات الصينية في السيطرة على انتشار الوباء، ليصل عدد الوفيات إلى 2592 وفاة، كما تجاوز عدد الإصابات، 77 ألف حالة.