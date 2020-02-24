الكثبان الرملية تغلق الطريق الوطنية بين العيون وطرفاية.. ووزارة التجهيز تدعو السائقين إلى تغيير مسارهم

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن انقطاع حركة السير بالطريق الوطنية رقم 5، الرابطة بين العيون، وكلتة زمور، والطريق الجهوية رقم 109، الرابطة بين العيون، وطرفاية، وذلك بسبب زحف الكثبان الرملية.

وعزت الوزارة، في بلاغ لها، انقطاع حركة السير في الطريق الوطنية رقم 5، ورقم 109، إلى الرياح القوية، التي عرفها إقليم العيون، التي تسببت في زحف الكثبان الرملية، مشيرة إلى أنه يمكن تحويل الاتجاه بالنسبة إلى الطريق الجهوية، الرابطة بين العيون وطرفاية عبر الطريق الوطنية رقم 1.

ودعت الوزارة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر، واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة، والأمان، مفيدة بأنه يتعين الاتصال بالرقم الهاتفي 05.37.71.17.17 للمزيد من المعلومات.