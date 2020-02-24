شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تشيد بمحادثات (5+5) لإنهاء العنف في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
أشادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا بما وصفته بـ “الجهود الجادة” التي قام بها وفدان من القوات المسلّحة العربية الليبية وحكومة الوفاق خلال الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لإنهاء العنف حول طرابلس، وإعادة الأمن إلى المناطق المدنية، وحماية البنية التحتية الحيوية.
ورأت السفارة في بيان اليوم أن هذه الحوارات تؤكد أنه من الممكن تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا عندما يجتمع الليبيون بسلام للتفاوض حول القضايا التي تفرق بينهم.
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