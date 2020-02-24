شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء في 40 ألف منزل بالتشيك بسبب العاصفة "يوليا" والان نبدء بالتفاصيل

تسببت العاصفة يوليا في عرقلة الحركة المرورية والاضرار بالمنشآت في التشيك، حيث كان غرب البلاد الأكثر تضررا. وقالت شركات الكهرباء اليوم الاثنين إن الرياح القوية وسقوط الأشجار أدى لانقطاع الكهرباء عن 40 ألف منزل. كما تعاملت فرق الاطفاء مع أكثر من 1700 مكالمة في أنحاء البلاد. وأدى سقوط الركام على خطوط السكك الحديدية لتعليق أو إرجاء رحلات القطارات.

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