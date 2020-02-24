انت الان تتابع الخطوط الجوية التركية تلغي رحلات لأربع مدن إيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت الخطوط الجوية التركية اليوم الاثنين إنها ألغت رحلاتها لأربع مدن إيرانية كما خفضت وتيرة الرحلات لطهران حتى 27 فبراير شباط.
وقالت الشرطة إنها ألغت الرحلات إلى مشهد وأصفهان وتبريز وشيراز حتى هذا الموعد. كما قلصت وتيرة الرحلات لطهران إلى رحلتين يوميا.
وكانت وزارة الصحة قد قالت أمس الأحد إن تركيا أغلقت بالفعل حدودها البرية مع إيران وعلقت الرحلات القادمة كإجراء احترازي لمنع انتشار محتمل لفيروس كورونا المستجد.
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