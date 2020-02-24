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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمين حزب المصريين الأحرار: تركيا متورطة في دعم الإرهاب بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قال أحمد سامر الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن التدخل التركي في سوريا ليس حديث اليوم.
وأضاف أن تركيا موجودة في سوريا منذ فترة لكنه بشكل غير مباشر وخاصة أن تركيا تحاول أن تمثل عنصر في معادلة اللعب في منطقة الشرق الأوسط.
وتابع أمين عام المصريين الأحرار أن أردوغان يحاول التركيز حاليا على الملف السوري بعد رفض القوى الدولية ومؤتمر برلين بالتدخل في ليبيا، مشيرا إلى أن التدخل التركي في سوريا هو دعم للإرهاب هناك وخاصة أن الجامعة العربية لا تستطيع أن اتخاذ موقف موحد.
وقال: “تركيا دولة احتلال تزرع القلائل والإرهابين ومتورطة في دعم الإرهاب بسوريا بالسلاح والتدريبات والفترة المقبلة سيكون لها قيود”.
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