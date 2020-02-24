رسالة جديدة للمواطنين.. "التموين" تكشف 3 أسباب لربط أرقام المحمول بالبطاقات.. وتكشف مصير أصحاب البطاقات بعد مراجعة أرقام الهواتف

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في رسالة جديدة للمواطنين، إن تسجيل أرقام المحمول لأصحاب البطاقات التموينية من خلال موقع "دعم مصر" لن يضر أي مواطن، وليس له علاقة بإيقاف البطاقة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن التسجيل لصالح المستفيدين من منظومة الدعم، من خلال 3 نقاط، أولها أنه من خلال رقم المحمول تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات، في حالة استطلاع رأي المستفيدين، أو اقتراح إضافة سلعة جديدة، وأخيرًا معرفة رأي المواطن في الخدمة المقدمة له بشكل عام.

وأكدت الوزارة، أن عدم تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر" لن يضر أي مواطن أو مستفيد من منظومة الدعم التمويني، ولكنه قد يحرم المواطن نفسه من بعض المميزات، التي من أهمها معرفة رأيه في حال إعداد استطلاع عن منظومة الخبز أو منظومة السلع التموينية أو أي اقتراحات.

بدوره، قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم البدء في مراجعة أرقام الهواتف المحمولة المُسجلة من قبل المواطنين على موقع دعم مصر بناء على الرسالة المبعوثة إليهم على بون صرف الخبز بداية الشهر الجاري. حسبما نشر موقع "مصراوي".

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وأضاف مدكور، لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه بعد مراجعة رقم الهاتف والتأكد من تطابق صاحب رقم الهاتف مع مالك البطاقة أو أحد الأفراد المسجلين على البطاقة يتم قبول الطلب ولا تظهر رسالة التحديث مرة أخرى على بون صرف الخبز.

وأكد مستشار وزير التموين، أن تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر لن يضر أي مواطن وليس له علاقة بإيقاف البطاقة من عدمه، وإنما التسجيل لصالح المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز حيث من خلال الرقم تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات: "مثلًا في حالة استطلاع رأي المستفيدين عن منظومة الخبز المدعم أو السلع التموينية أو في حالة اقتراح إضافة سلعة جديدة ضمن قائمة السلع التموينية ومعرفة رأي المواطن فقد يكون من خلال رقم المحمول".

وأضاف عمرو مدكور، أن موقع دعم مصر يواصل استقبال المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية على مدار الساعة لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص بهم أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من دعم البطاقة أو تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم السابق تسجيله وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات في حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع، لافتًا إلى أنه لن يوقف أي بطاقة نهائيًا وإنما لمصلحة أصحاب البطاقات للتواصل معهم.

وتابع: "بمجرد دخول صاحب البطاقة على موقع دعم مصر وكتابة رقم المحمول الخاص به شريطة أن يكون الرقم مسجلًا باسم صاحب البطاقة أو باسم أحد أفراد الأسرة المستفيدة من منظومة الدعم والمقيدة بالبطاقة تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة بيانات رقم المحمول للتأكد من تسجيله باسم صاحب البطاقة أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة وفي حالة عدم تسجيل رقم التليفون باسم صاحب البطاقة لا يتم تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر".