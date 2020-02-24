النشرة: سقوط إصابات بصفوف الجيش التركي جراء غارات سورية مكثفة بإدلب

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​سوريا​ عن "وقوع إصابات في صفوف ​الجيش التركي​ واحتراق وتدمير عدة آليات عسكرية تركية جراء غارات جوية مكثفة على نقطة المراقبة التركية في بلدة كنصفرة جنوب إدلب".

وأكد مراسلنا أن "​الجيش السوري​ يبسط سيطرته على قرية ورمية غرب قرية النقير وقريتي أرينبة وسطوح الدير ومنطقة تل الكرم جنوب غرب قرية ورمية في ​ريف ادلب​ الجنوبي، بعد معارك مع ​جبهة النصرة​ الإرهابية والفصائل المرتبطة بها".