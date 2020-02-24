أفاد مراسل "الخليج 365" في سوريا عن "وقوع إصابات في صفوف الجيش التركي واحتراق وتدمير عدة آليات عسكرية تركية جراء غارات جوية مكثفة على نقطة المراقبة التركية في بلدة كنصفرة جنوب إدلب".
وأكد مراسلنا أن "الجيش السوري يبسط سيطرته على قرية ورمية غرب قرية النقير وقريتي أرينبة وسطوح الدير ومنطقة تل الكرم جنوب غرب قرية ورمية في ريف ادلب الجنوبي، بعد معارك مع جبهة النصرة الإرهابية والفصائل المرتبطة بها".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سقوط إصابات بصفوف الجيش التركي جراء غارات سورية مكثفة بإدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.