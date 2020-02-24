استقبلت وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​، أعضاء هيئة المحكمة العسكريَّة الدائمة، برئاسة العميد الركن ​حسين عبدالله​، لتقديم التهنئة لمناسبة توليها منصبها في ​الحكومة​، وجرى التداول في سير عمل المحكمة. كما التقت الوزيرة عكر أعضاء لجنة ال​موازنة​ في ​الجيش​ برئاسة العميد الركن جهاد الحسن لإطلاعها على سير العمل في اللجنة ونبذات موازنة الجيش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عكر تستقبل هيئة المحكمة العسكريَّة الدائمة وأعضاء لجنة الموازنة بالجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.