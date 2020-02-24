النشرة: إجتماع بين زغيب ومدراء وممثلي المدارس بزحلة بمناسبة إحياء مئوية لبنان الكبير

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في زحلة، أنّ "اجتماعًا عُقد بين رئيس بلدية زحلة- معلقة وتعنايل ​أسعد زغيب​ ومدراء وممثّلي ​المدارس​ في زحلة، بمناسبة إحياء ​لبنان​ للمئوية الأولى لدولة لبنان الكبير، ومواكبة زحلة لفعاليّاتها، عبر التذكير بالدور الّذي لعبته المدينة في مسألة ضمذ الأقضية الأربعة".

ولفت إلى أنّ "الإجتماع الّذي حضره أيضًا أعضاء لجنة الثقافة في المجلس البلدي، خُصّص لجوجلة بعض الأفكار التربويّة، الّتي تخلق مزيدًا من التفاعل لدى الطلاب مع هذا الحدث".