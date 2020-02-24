غجر التقى سفير المانيا وبحث معه في موضوع خطة الكهرباء

التقى وزير ​الطاقة​ والمياه ​ريمون غجر​ سفير المانيا في ​لبنان​ جورج بيرغلين في زيارة بروتوكولية للتعارف،وتطرق البحث الى موضوع خطة ​الكهرباء​ كذلك تم البحث في ​قطاع المياه​.

واعرب سفير المانيا عن استعداد بلاده لمتابعة الاستثمار في هذا القطاع لما له من أهمية.

كما استمع ​السفير الالماني​ من وزير الطاقة الى سير عمل الوزارة في قطاعي الكهرباء والمياه.