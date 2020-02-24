غجر التقى سفير المانيا وبحث معه في موضوع خطة الكهرباء

التقى وزير الطاقة والمياه ريمون غجر سفير المانيا في لبنان جورج بيرغلين في زيارة بروتوكولية للتعارف،وتطرق البحث الى موضوع خطة الكهرباء كذلك تم البحث في قطاع المياه.
واعرب سفير المانيا عن استعداد بلاده لمتابعة الاستثمار في هذا القطاع لما له من أهمية.
كما استمع السفير الالماني من وزير الطاقة الى سير عمل الوزارة في قطاعي الكهرباء والمياه.
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