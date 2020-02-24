صيدلية BioPharmacy: الغلاء الفاحش ليست مسؤولية الصيدليات بل نتيجة غياب الدولة

أوضحت صيدلية BioPharmacy ان "مواقع التواصل الاجتماعي ضجّت في "الأيام القليلة الماضية بغلاء أسعار ال Detol 80 Wipes في الصيدلية، حيث نشرت مختلف الحسابات صورة للفاتورة توضح بأن سعر العلبة الواحدة ٣١ الف ليرة ​لبنان​ية، الأمر الذي دفع الكثيرون الى القدح والذم بالصيدلية معتبرين بأنهم تجار "​الكورونا​"، ورفعوا ​الاسعار​ للمتاجرة بصحة اللبنانيين، والحلقة الناقصة في هذا الموضوع والأهم هي غياب الوعي عند أصحاب الاختصاص الذين ركبوا الموجة من غير التأكد من سعر هذا المنتج في كافة ​الصيدليات​".

ولفتت الصيدلية الى انه "فعلا المفاجأة بأن سعر هذا المنتج ٣١ الف ليرة لأنه بكافة الصيدليات وهو سعر الوكيل المدون والمتعارف عليه في كافة الصيدليات، فلما نحاسب الصيدلية التي ربحت حقها المتعارف عليه في ما يخص القانون اي ١٠ بالمئة ولا نحرك ساكنا فيما يخص وكلاء هذه المنتجات المسؤولين عن هذا الاحتكار والاستغلال؟، مشيرة الى ان "الغلاء الفاحش ليست مسؤولية الصيدليات بل هي نتيجة غياب ​الدولة​ عن تحديد سقف بأسعار وكلاء ​الأدوية​ والمنتجات في لبنان وليأخذ كل صاحب حق حقه".