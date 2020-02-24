البزري: فريق العمل الموجود بالمطار يعمل بشكل جدي

أشار رئيس بلدية صيدا الأسبق وعضو اللجنة الوطنية للامراض السارية والمعدية الدكتور عبد الرحمان البزري، إلى أن "الخزان الطبيعي لكورونا هو الوطوات، وإمكانية إنتقاله إلى حيوان آخر سهلة لأن الوطوات يخطلط مع عدد كبير من الحيوانات وبالتالي إنتقل إلى الإنسان، وهو مغاير لإنفلونزا الطيور لأن الأخير ليس معدياً من إنسان لآاخر، بل فقط من حيوان لإنسان".
واعتبر خلال مقابلة تلفزيونية أن "هناك آليتان لعدم انتشار كورونا، الأولى حجز جميع القادمين لمدة 14 يوماً مي مراكز مختصة، والثانية هي الطلب من الشخص عزل نفسه في المنزل، وأن الحالة الأولى هي الأمثل، لكن إمكانيتها غير متوفرة بشكل كامل في كثير من الدول وليس فقط في لبنان".
وأكد البزري أن "فريق العمل الموجود في المطار يعمل بشكل جدي ولولا جهوده لما اكتشف الحالة الموجودة في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، وأن الحصة الأولى من كل يوم في المدارس ستكون للحديث عن فيروس كورونا لنشر التوعية".
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