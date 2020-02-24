إقفال عدد من المدارس في بريتال لثلاثة أيام احترازيا

امتنع عدد من أهالي ​بلدة بريتال​ عن إرسال أبنائهم اليوم إلى مدارسهم في البلدة، بشكل احترازي، لأن 10 من عداد ركاب الطائرة الإيرانية من بلدة بريتال كانوا في زيارة للعتبات المقدسة في مدينتي قم ومشهد، مما حدا ببعض ​المدارس​ إلى إبلاغ تلامذتها بتعطيل الدراسة للأيام الثلاثة القادمة.

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