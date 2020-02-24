عرض وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار مع سفير بريطانيا كريس رامبلنغ، العلاقات الثنائية بين لبنان وبريطانيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأولويات الوزارة، والبرامج والمشاريع التي قامت وتقوم الحكومة البريطانية بدعمها على صعيد تنمية وتطوير قطاعي النقل والاشغال في لبنان ككل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأكد نجاّر عمق العلاقات بين البلدين ووضع الأولويات المشتركة المتعلقة بقطاعي النقل والاشغال.
كما أجرى نجار سلسلة لقاءات مع كل من النائب فريد هيكل الخازن والوزير السابق محمد الصفدي.
كانت هذه تفاصيل خبر نجار بعد لقائه رامبلنغ: بحثنا اولويات الوزارة وتطوير قطاعي النقل والاشغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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