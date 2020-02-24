نجار بعد لقائه رامبلنغ: بحثنا اولويات الوزارة وتطوير قطاعي النقل والاشغال

عرض وزير الأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​ مع سفير ​​بريطانيا​​ ​كريس رامبلنغ​، العلاقات الثنائية بين ​​لبنان​​ وبريطانيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأولويات الوزارة، والبرامج والمشاريع التي قامت وتقوم ​الحكومة البريطانية​ بدعمها على صعيد تنمية وتطوير قطاعي النقل والاشغال في لبنان ككل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية​. وأكد نجاّر عمق العلاقات بين البلدين ووضع الأولويات المشتركة المتعلقة بقطاعي النقل والاشغال.

كما أجرى نجار سلسلة لقاءات مع كل من النائب ​فريد هيكل الخازن​ والوزير السابق ​محمد الصفدي​.