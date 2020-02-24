المتحدثة باسم الصحة العالمية بيروت:لتجنب الهلع واتباع النظافة والتعاون

أكدت المتحدثة باسم ​منظمة الصحة العالمية​ ايمان شانكيتي بأنه يجب مراقبة جميع المسافرين القادمين من الدول عموماً والدول التي ظهر فيها ​كورونا​ خصوصاً، ويحصل في ​مطار بيروت الدولي​ بأن هناك فريق طبي من الوزارة يتعامل مع أي شخص قادم من الدول التي يوجد فيها كورونا، مؤكدةً أن الصحة العالمية سترسل فريقاً آخر لمتابعة القادمين 24 ساعة في اليوم ل7 أيام في الأسبوع.

ولفتت في مداخلة تلفزيونية، إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بعدم إضاعة الموارد، وتعمل لتقوية الرصد والمتابعة، والمفترض أن تتابع ​البلديات​ على متابعة الحالات المشتبه بها في القرى والبلدات والمناطق اللبنانية، مؤكدةً أنه من الممكن أن تخف حدة الفيروس عندما ترتفع الحرارة إلى أكثر من 30 درجة مئوية، مشددةً أنه لا يوجد علاج كلي حتى اليوم ولا مؤشرات حول انتهاء انتشار الفيروس قريباً.

وتمنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية تجنب الهلع واتباع النظافة العامة وعدم الإختلاط والإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها والتصرف بمسؤولية.