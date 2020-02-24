إرجاء جلسة استجواب عامر الفاخوري إلى 16 آذار بعد تعذر سوقه إلى قصر العل لأسباب صحية

أرجأ قاضي التحقيق في ​بيروت​ بلال حلاوي إلى 16 آذار المقبل، جلسة إستجواب العميل ​عامر الفاخوري​، الّذي تعذّر سوقه للمرّة الثالثة إلى ​قصر العدل​ في بيروت لأسباب صحيّة؛ وذلك في الدعوى المقامة ضدّه من قِبل عدد من الأسرى المحرّرين من معتقل ​الخيام​ بجرائم الخطف والقتل والتعذيب.

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