اشكال في مصرف في النبطية انتهى بحصول المودع على مستحقاته كاملة

وقع إشكال ظهر اليوم بين أحد المودعين وموظفي أحد المصارف في ​مدينة النبطية​ وتطور الى تلاسن حاد وتدخلت مجموعات من حراك ​كفررمان​ وانتهى الإشكال بدفع مستحقات المودع كاملها.

وفي التفاصيل، ان احد المودعين حضر الى فرع المصرف في المدينة لسحب مبلغ من ​المال​ من حسابه الشخصي فلم يسمح له بسحب اكثر من 50 دولارا أميركيا، فاعترض على ذلك وحصل تلاسن بينه وبين عدد من الموظفين وقام بالإتصال بعدد من شباب من حراك كفررمان الذين تدخلوا معه وحصل هرج ومرج داخل المصرف وتم استدعاء عناصر اضافية من ​قوى الامن الداخلي​ التي عملت على معالجة الإشكال من دون وقوع اي إصابات وتم دفع كامل مستحقات المودع.



