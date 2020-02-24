أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن ​حركة مرور​ كثيفة على ​طريق المشرفية​ ​الغبيري​ ​السفارة الكويتية​ بالاتجاهين. إضغط للمزيد

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