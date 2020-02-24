حادث تصادم 3 مركبات على طريق انفاق المطار وحركة المرور كثيفة في المحلة

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن ​حادث تصادم​ بين 3 مركبات على طريق انفاق ​المطار​ و​حركة المرور​ كثيفة في المحلة​​​​​​.

وأفادت الغرفة أن الأضرار اقتصرت على الماديات وتتم إزالة السيارات وفتح الطريق من قبل مفرزة سير بعبدا.

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