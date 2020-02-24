حادث تصادم 3 مركبات على طريق انفاق المطار وحركة المرور كثيفة في المحلة

أفادت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي عن حادث تصادم بين 3 مركبات على طريق انفاق المطار وحركة المرور كثيفة في المحلة.
وأفادت الغرفة أن الأضرار اقتصرت على الماديات وتتم إزالة السيارات وفتح الطريق من قبل مفرزة سير بعبدا.
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