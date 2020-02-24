ارتفاع حالات الوفاة جراء كورونا في إيطاليا إلى 5 وأكثر من 220 حالة

أعلنت السلطات في ​إيطاليا​، ارتفاع عدد ​حالات​ الوفاة الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجد إلى 5 حالات فيما قفزت حالات الإصابة إلى 220 حالة.

ولفت رئيس هيئة الحماية المدنية أنجلو بوريللي في حديث صحفي إلى "أن 91 من حالات الإصابة تخضع للعزل داخل منازلها، حيث أن إقليم "لومبارديا" الكائن بشمال البلاد هو الأكثر تأثرًا بالفيروس، إذ سجل 167 حالة إصابة وأربع حالات وفاة".

يُشار إلى أنه توجد مخوف كبيرة من انتشار الفيروس في ​أوروبا​، وأوضحت السلطات النمساوية إنها ستجتمع اليوم لدراسة الوضع وتقرير ما إذا كان من الضروري تشديد المراقبة الحدودية مع إيطاليا التي تعد الأكثر تأثرا بالفيروس في أوروبا.