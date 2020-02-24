الصحة السعودية: ننسق مع الكويت لعلاج مواطننا لديها المصاب بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الحصة السعودية "أنّها تواصل التنسيق مع وزارة الصحة الكويتية، لعلاج المواطن السعودي الموجود حاليًّا في الكويت، الّذي أُصيب بـ"فيروس كورونا" الجديد بعد عودته من إيران، حيث سيبقى في الكويت إلى حين شفائه بإذن الله؛ وسيتمّ متابعة حالته وفقًا للتوصيات العلميّة والمعايير المعتمدة من "منظمة الصحة العالمية".
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أفادت في وقت سابق اليوم بـ"إصابة ثلاثة أشخاص بـ"فيروس كورونا" الجديد، بعد عودتهم من إيران ومن ضمنهم مواطن سعودي"، مبينةً أنّهم "تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية، وأنّ حالتهم الصحيّة -حتّى الآن- طبيعيّة".
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