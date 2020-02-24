سفير الصين بموسكو: فيروس كورونا ليس من صنع الإنسان

نفى السفير ​الصين​ي لدى ​موسكو​ تشانغ هان هوي، أن يكون ​فيروس كورونا​ "بكل تأكيد ليس من صنع ​الإنسان​"، منددا بمحاولات غربية للنيل من هيبة الصين وعرقلة مسيرتها.

وشكر تشانغ خلال ​مؤتمر​ صحفي في موسكو، "السلطات الروسية لدعمها واستعدادها للعمل المشترك معها لمكافحة انتشار فيروس كورونا"، مؤكداً أن "محاولات بعض الدول الغربية للإساءة إلى سمعة الصين ووضع عراقيل أمامها على خلفية أزمة كورونا محكوم عليها بالفشل.

وأكد أن "الصديق وقت الضيق، إننا نحتاج في هذا الوقت بالذات إلى مثل هذا الدعم، وهذا في تباين حاد مع تصرفات بعض الدول الغربية، التي تحاول خلق صعوبات لبلدنا بدلا من مساعدة ودعم الشعب الصيني.. إنهم يسعون عبر شتى الأفعال والأقوال الوقحة والخبيثة لتعكير صفاء وجه الصين، ويريدون كبح تطور الصين، وهذه المحاولات، بطبيعة الحال، فاشلة ولن تأتي بنتيجة".

وجدد السفير التعبير عن ثقة سلطات بلاده من أن وباء "كورونا" سيتم التغلب عليه في غضون أسابع معدودة.