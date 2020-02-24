الصليب الأحمر يحصل على استثناء من العقوبات لنقل معدات إلى كوريا الشمالية لمكافحة كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في بيان أنه حصل على إعفاء من عقوبات الأمم المتحدة لنقل معدات طبية إلى كوريا الشمالية لمواجهة احتمال وصول فيروس كورونا المستجد إلى أراضيها، موضحا أن هذه المساعدة ستسمح للاتحاد بنقل "دعم حيوي لحماية الأشخاص من انتشار فيروس كورونا المستجد" إلى هذا البلد.
وقال الصليب الأحمر إن "إمكانية انتشار وباء كوفيد-19 في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تشكل تهديدا لملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية".
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