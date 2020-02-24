الصليب الأحمر يحصل على استثناء من العقوبات لنقل معدات إلى كوريا الشمالية لمكافحة كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات ​الصليب الأحمر​ و​الهلال الأحمر​ في بيان أنه حصل على إعفاء من ​عقوبات​ ​الأمم المتحدة​ لنقل ​معدات طبية​ إلى ​كوريا الشمالية​ لمواجهة احتمال وصول ​فيروس كورونا​ المستجد إلى أراضيها، موضحا أن هذه المساعدة ستسمح للاتحاد بنقل "دعم حيوي لحماية الأشخاص من انتشار فيروس كورونا المستجد" إلى هذا البلد.

وقال الصليب الأحمر إن "إمكانية انتشار وباء كوفيد-19 في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تشكل تهديدا لملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية".