البرلمان الإيراني رفض الخطوط العامة لميزانية العام الإيراني المقبل

ذكرت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، أنّ "نواب ​مجلس الشورى الايراني​ ناقشوا خلال جلستهم العلنيّة الخطوط العامّة لميزانيّة العام الإيراني المقبل، حيث استمعوا إلى تصريحات المؤيدين والمعارضين للخطوط العامّة للميزانيّة، إضافة إلى حديث مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية ​محمد باقر نوبخت​".

وأوضحت أنّ "خلال الجلسة العلنية، رفض نواب مجلس الشورى الخطوط العامة للائحة الميزانيّة العامّة للسنة الإيرانية المقبلة، حيث صوّت 114 نائبًا على الرفض، من مجموع 191 نائبًا حضر جلسة التصويت، مقابل 67 عارضوا الرفض، و3 امتنعوا عن التصويت".