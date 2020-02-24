هبطت أسعار النفط في المبادلات الأوروبية بسبب مخاطر تأثير انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد خارج الصين على الطلب العالمي في سوق تشهد أصلا فائضا. وبلغ سعر برميل برنت نفط بحر ​الشمال​ تسليم شهر نيسان 56,09 في لندن، مسجلا انخفاضا ب4,12 بالمئة بالمقارنة مع سعر الاغلاق يوم الجمعة. وفي ​نيويورك​، خسر برميل غرب ​تكساس​ الوسيط تسليم الشهر نفسه 3,93 بالمئة ليبلغ 51,28 ​دولار​، بعد فترة وجيزة من بلوغه 51,24 دولار، أي بانخفاض قدره 4,01 بالمئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبوط أسعار النفط 4 بالمئة بسبب مخاطر انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.