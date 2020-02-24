السراج يصف حفتر في خطاب أمام الأمم المتحدة بأنه مجرم حرب

أعتبر رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، في خطاب ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ان "القصف العشوائي للأحياء السكنية واستهداف المطارات المدنية وقصف المستشفيات، وقصف وإغلاق المدارس يتحمل مسؤوليته المعتدي ومن يمده بالمال والسلاح، ويجب محاسبتهم وملاحقتهم قانونيا"، واصفا قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر بأنه "مجرم حرب".
هذا ومن المقرر إجراء محادثات سياسية بين الجانبين الليبيين برعاية الأمم المتحدة في جنيف يوم الأربعاء المقبل.
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