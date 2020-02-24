السراج يصف حفتر في خطاب أمام الأمم المتحدة بأنه مجرم حرب

أعتبر رئيس ​حكومة​ الوفاق الليبية ​فايز السراج​، في خطاب ألقاه أمام ​مجلس حقوق الإنسان​ التابع للأمم المتحدة، ان "القصف العشوائي للأحياء السكنية واستهداف المطارات المدنية وقصف ​المستشفيات​، وقصف وإغلاق ​المدارس​ يتحمل مسؤوليته المعتدي ومن يمده ب​المال​ و​السلاح​، ويجب محاسبتهم وملاحقتهم قانونيا"، واصفا قائد "​الجيش الوطني​ الليبي" ​خليفة حفتر​ بأنه "مجرم حرب".

هذا ومن المقرر إجراء محادثات سياسية بين الجانبين الليبيين برعاية ​الأمم المتحدة​ في جنيف يوم الأربعاء المقبل.

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