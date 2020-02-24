شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يهنئ ماريان عازر لاختيارها عضوا بالمجلس الاستشاري للتكنولوجيا بـ"إيساكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب، على اختيارها عضوًا في المجلس الاستشاري الدولي للتكنولوجيا في مؤسسة إيساكا (ISACA) العالمية المعنية بتدقيق ومراقبة نظم المعلومات.

وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "نتوجه بالتهنئة للدكتورة ماريان عازر على اختيارها عضوًا في المجلس الاستشاري الدولي للتكنولوجيا في مؤسسة إيساكا، والمجلس يتمنى لها التوفيق والسداد"

وعقبت النائبة ماريان عازر، قائلة: "أتوج بالشكر لرئيس المجلس والأعضاء وأعتز بعضويتى في البرلمان المصرى".

Advertisements

وإيساكا هي مؤسسة أمريكية لا تهدف للربح تضم أكثر من 140,000 عضو فى 180 دولة تاسست عام 1969 بالولايات المتحدة الأمريكية يشارك المجلس الاستشاري للتكنولوجيا الناشئة مع مؤسسة ISACA Global لتحديد التقنيات الناشئة وتطبيقها في الصناعة، وكذلك لدعم الأنشطة اللازمة لإنشاء المحتوى اللازم لمعالجة تأثير التكنولوجيا الناشئة على ISACA والمهن التي تخدمها.

وتشمل اختصاصات المجلس الاستشاري تحديد وترتيب أولويات احتياجات محترفي المعلومات والتكنولوجيا المشاركين في تقديم خدمات المؤسسة المتعلقة بمكونات معلومات المؤسسة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات و تحليل حاجة السوق الحالية لحلول وخدمات التعلم التكنولوجي الناشئة وتحديد مكانة ايساكا ISACA العالمية في السوق. بالإضافة إلى تحديد وترتيب أولويات الفجوات التي يمكن سدها بشكل فريد من قبل أطر عملISACA ، ومنتجات المعرفة، والتعليم، وتحديد المجالات التي يمكن أن تستفيد فيها ISACA من أنشطة التطوير التعاونية أو الشراكات أو العلاقات الأخرى والتوصية بأطراف ثالثة للنظر فيها.

وتهدف مؤسسة لإيساكا لمساعدة الممتهنين حول العالم لتطبيق و بناء الثقة فى المجتمع الرقمى المتنامى فى العالم من خلال تقديم افكار و معلومات متطورة و معايير بالإضافة إلى بناء جسور التواصل بين المحترفين حول العالم مع طرح شهادات مهنية معترف بها دوليا. كما ترعى ISACA مبادرات بالتعاون مع الجامعات المختلفة لبناء اجيال قادمة من المهنيين المحترفين فى هذا المجال. تتخصص ISACA في عدة مجالات منها أمن المعلومات السيبراني وإدارة أمن المعلومات، مراجعة نظم المعلومات، حوكمة نظم المعلومات، إدارة مخاطر نظم المعلومات ولــ ISACAعدة شهادات دولية مرموقة كـشهادة CISA و هي الاولى دوليا" في مجال مراجعة و تدقيق نظم المعلومات والامن السيبراني CSX إلى جانب إطارها المعروف COBIT فى مجال الحوكمة المؤسسي لنظم المعلومات.