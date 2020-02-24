شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس البرلمان يهنئ السفير الكويتى بمناسبة العيد الوطنى للكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب صباح اليوم، إلى السفارة الكويتية لتقديم التهنئة إلى السفير محمد الذويخ سفير الكويت بالقاهرة بمناسبة العيد الوطنى الـ 59 لدولة الكويت.

وأكد الدكتور على عبد العال، على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، متمنياً لدولة الكويت الشقيقة المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

رافق الدكتور على عبد العال خلال التهنئة للسفير الكويتي، المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب.

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جدير بالذكر أن دولة الكويت تحتفل يوم 25 فبراير من كل عام بذكرى استقلالها عن المملكة المتحدة ، ويأتي الاحتفال هذا العام بالعيد الوطنى الـ 59 ، والذكرى الـ 29 لتحرير دولة الكويت .