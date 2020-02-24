شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يحيل 66 اقتراح برغبة للحكومة لتنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، 66 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة للنواب لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، حيث وافقت اللجنة عليها.

وجاءت تفاصيل الاقتراحات كالاتى من

1-اقتراح برغبة من النائب محمد حمدي دسوقي بشأن توقيع البروتوكول الخاص بالتحول الرقمي لمحافظة اسيوط فى اطار توجه الدولة نحو تطبيق هذه المنظومة على مستوى الجمهورية ليصب فى مصلحة المواطنين

2- اقتراح برغبة من النائب محمد سعد تمراز، بشأن تركيب ماكينة صرف آلي أمام كل مؤسسة حكوميةبمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة وجاء بتقرير اللجنة على لسان خالد احمد صفوت مدير عام الرقابة والاشراف بالبنك المركزى انه لايوجد لديى البنك اى مانع حيث ان توجه البنك المركزى هو انتشار فروع او مكاينات صرف الى بجميع انحاء الجمهورية طبقا لتعليمات الحكومة لتطوير البنية الاساسية

3-اقتراح برغبة من النائب سمير البطيخي، بشأن عمل شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات بفائدة لا تقل عن 13% لمدة 10سنوات

4- اقتراح برغبة من النائب حمادة غلاب، بشأن تطبيق قرار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي647/2013 بفصل الثروة السمكية بمحافظة السويس عن محافظة البحر الأحمر

5- اقتراح برغبة من النائب أسامة العبد، بشأن تحويل مستشفى عزبة البرج بمحافظة دمياط من مستشفى مركزى ب الى مستشفى مركزى أ

6- اقتراح برغبة من النائب أحمد رسلان، بشأن افتتاح (3) مدارس تمريض للبنين - بمحافظة مطروح

7- اقتراح برغبة من النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن تزويد مستشفى سيدي سالم المركزي محافظةكفر الشيخ بجاز اشعة مقطعى

8- اقتراح برغبة من النائب بسام فليفل، بشأن الانتهاء من أعمال الصيانة بمستشفى طلخا المركزي بمحافظة الدقهلية

9- اقتراح برغبة من النائب محمد سعد تمراز، بشأن تزويد الوحدات الصحية بمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بالأطباء والمعدات والأجهزة

10-اقتراح برغبة من النائب هانى النواصرة، بشأن تجديد وتطوير عيادة عمر بن الخطاب التابعة لهيئة التامين الصحى بمدينة كفلر الشيخ

11- اقتراح برغبة من النائب حسني حافظ، بشأن زيادة عدد غرف العناية المركزة بمستشفى شرق المدينة بمحافظة الاسكندرية

12-اقتراح برغبة من النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن سرعة إحلال وتجديد مستشفى الرمد – مركزسمالوط بمحافظة المنيا

13- اقتراح برغبة من النائب حامد جلال جهجه، بشأن تجهيز وافتتاح الوحدة الصحية بقرية لومانة بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية

14-اقتراح برغبة من النائب محمد محمود العتمانى، بشأن رصف طريق البر الثاني بالأسفلت بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية

15-اقتراح برغبة من النائب محمد إسماعيل جاد الله، بشأن إنارة تجمع أبو عامر السكنى التابع لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ

16-اقتراح برغبة من النائب حسام العمدة، بشأن إنارة الطريق الفاصل بين مدينة سمسطا ومدينة إهناسيا من طريق عزبة

عفي-في حتى الطريق الصحراوي الغربي – محافظة بنى سويف

17-اقتراح من النائب خالد حنفى جمعة، بشأن إضافة خدمة ناطقة لعداد الكهرباء للأشخاص ذوي الاعاقة حتى يتمكنوا من التعامل معه

18- اقتراح من النائب أحمد بدران البعلي، بشأن تقسيم قرية أم عزام بمركز ومدينة القصاصين الجديدة الى قريتين بمحافظة الاسماعيلية

19- اقتراح من النائب يوسف الصاوي، بشأن تغيير أعمدة الكهرباء غير الصالحة للاستعمال

20- اقتراح من النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن توصيل كهرباء لقرية أبوشرموخ الخمايشة بمجلس قروى قلوصنا سمالوط بالمنيا

21-اقتراح من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء مبنى إضافي بمدرسة أنور السادات الإعدادية الثانوية بنات بحى المرج بمحافظة القاهرة

22- اقتراح من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن إنشاء جناح جديد لمستشفى القلب والصدر بالمستشفى الجامعى لجامعة المنيا

23- اقتراح من النائب أحمد همام، بشأن تنقيب مساحة (2) فدان بتل آثار الربعمائة لصالح إنشاء مدرسة تعليم اساسى

وملعب ومركز شباب للقرية والعزب المجاورة – مركز ومدينة الامديد بمحافظة الدقهلية

الأمديد – محافظة الدقهلية

24-اقتراح من النائب زكريا حسان، بشأن إحلال وتجديد كوبري سفلاق على ترعة الأحايوه مركز ساقلتة بسوهاج

25-اقتراح برغبة من النائب محمد صلاح خليفة، بشأن إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى الكائنة في نطاق عزبتى 10والدكتور بقرية الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى- محافظة البحيرة

26- اقتراح من النائب على أبو دولة، بشأن إنشاء كوبري (مشاية) بطول (4م) غرب البحر اليوسفي امام قرية فيديمن

– مركز الفشن – محافظة بنى سويف

27- اقتراح من النائب أبوالمعاطي مصطفى، بشأن تغطية مسافة (100م/ط) بالمواسير من ترعة الساحل امام الكتلة السكنية بقريتي (أبوعدوي – أم الرزق) مركز كفر سعد – محافظة دمياط

28- اقتراح من النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن إحلال وتجديد وتوسعة كوبري الطيبة على ترعة منشاة الذهب

مجلس قروي شوشة – مركز سمالوط – محافظة المنيا

29- اقتراح من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن استبدال خط طرد محطة صرف صحى الوليدية باسيوط

30-محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل برنامج لفصل حالات الإعاقة عن باقي المعاشات وعمل مكتب بكل مديرية يختص بتقديم الطلبات للحصول على معاش لحالات الاعاقة

31- اقتراح من النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن إدخال الصرف الصحي إلى قرية دمروالحدادى بمركز سيدى سالم بكفر الشيخ

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32- اقتراح برغبة من النائب عمرو دوير، بشأن إدخال خدمة الصرف الصحي لقرى الغنيمي وحصةالغنيمى بكفر الشيخ

33- اقتراح من النائب نور الدين عبد الرزاق، بشأن سرعة إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى مركز طما بسوهاج

34- اقتراح من النائب نور الدين عبد الرزاق، بشأن سرعة إنهاء إجراءات الحيز العمراني لمدينةطما بسوهاج

35- اقتراح من النائب محمد حافظ الزاهد، بشأن إنهاء العمل بموقف السيارات الجديد المواجه للمجاورة 73 بالعاشر من رمضان بالشرقية

36 – اقتراح من النائب بسام منصور فليفل، بشأن إنشاء بيارة ورافع صرف صحي بعزبة محى الدين مركز نبروة بمحافظة الدقهلية

37- اقتراح من النائب محمود رشاد حبيب، بشأن زيادة الحيز العمراني لقرية بركة غطاس مركز ابو حمص بمحافظة البحيرة

38- اقتراح من النائب جمال هندي، بشأن إدخال الصرف الصحي لقرية ألفنت الغربية – مركز الفشن ببنى سويف

39- اقتراح من النائبة مي البطران، بشأن إنشاء منزل أو مخرج عن الطريق الدائري على أحد شارعى مسجد التوحيد

أو شارع الفريق محمد علي فهمي في اتجاه الهرم الموازى للطريق الدائري – محافظة الجيزة

40-اقتراح من النائب حسين محمود عشماوي، بشأن توصيل الصرف الصحي لقرى (سنديون،زاوية الحجر ، السبيل، حلابة، عزب شرف، الغنامة، الفيشاوي) مركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية

41- اقتراح من النائب أحمد رسلان، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي بمنطقة مهنا خليل بقرية السلام مركز الحمام بمطروح

42- اقتراح من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن تثبيت العاملين بوزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية

43- اقتراح من النائب محمود أبو الخير، بشأن فتح فصل ثانوي أدبي بنين بمعهد نجع أبو ستيت الاعدادى بنين التابع لمنطقة سوهاج الأزهرية – محافظة سوهاج

44- اقتراح من النائب وحيد قرقر، بشأن إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي أو المتميز أو الإعدادي أوالثانوية ببلقاس بالدقهلية

45- اقتراح من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء شهر عقاري بقرية منشية البدوي مركز طلخا بالدقهلية –

46- اقتراح من النائب شريف فخري، بشأن تطوير مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية

47 –اقتراح من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء مكتب شهر عقاري مميكن بحي المرج بالقاهرة –

48- اقتراح من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء محكمة جزئية بمحيط قصر الأميرة نعمة بحى المرج بالقاهرة

49 – اقتراح من النائب محمد حافظ الزاهد، بشأن إنشاء محكمة بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية

50- اقتراح من النائب محمد عبد الهادي حبيب، بشأن فتح شهر عقاري بالرحمانية مركز أبوكبير بالشرقية –

51- اقتراح من النائب حسني حافظ، بشأن استمرار العمل بمكاتب توثيق الشهر العقاري بمحافظة الاسكندرية فى الاندية

في الأندية والنقابات طوال أيام الأسبوع

52- اقتراج من النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن إنشاء مأذونية خاصة بمجلس قروي العزيمةسمالوط بالمنيا –

53- اقتراح من النائب نور الدين عبد الرزاق، بشأن استئناف العمل بطريق (أسيوط/سوهاج

54- اقتراح من النائب محمد عمارة، بشأن إحلال وتجديد بعض الطرق بنطاق مركز الدلنجات بالبحيرة –

55- اقتراح من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إعادة تسعير خطوط الأتوبيسات الخاصة بالمدن الجديدة

56- اقتراح من النائب عمر حمروش، بشأن إنشاء كباري علوية على الطريق الزراعي القاهرة / الاسكندرية مركز ايتاى البارود بالبحيرة

57- اقتراح من النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن إنشاء مدخل ومخرج غرب البحر اليوسفي عندقرية طرفا على محور كوبري نهر النيل بمركز سمالوط – محافظة المنيا

58- اقتراح من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن إنشاء كوبري مشاة أمام مجمع المدارس بالعوايد بمنطقة محطة الرمل بالاسكندرية

59- اقتراح من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء سجل مدني بقرية درين مركز نبروه – محافظةالدقهلية

60- اقتراح من النائب خالد العراقى، بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع شرطي بمدينةالزقازيق بالشرقية

61- إقتراح من النائب حلمى أبو ركبة، بشأن فتح سجل مدني بقرية بنى رافع أم القصور – مركزمنفلوط باسيوط

62- إقتراح من النائب حسن سيد خليل، بشأن إنشاء وحدة مطافئ بقرية الرمادي – مركز إدفوباسوان –

محافظة أسوان

63- إقتراح من النائب عاصم عبد العزيز مرشد، بشأن إنشاء مكتب سجل مدني بمدينة كوم حمادة بالبحيرة

64- إقتراح من النائب سعيد حساسين، بشأن إنشاء نقطة شرطة بـ (أبورواش) – محافظة الجيزة

65- إقتراح من النائب عبد الرازق زنط، بشأن إنشاء صندوق لجنة انتخابية بكل من قرية أبوزعفة التابعة لمركز إسنا وقرية أبوسعيد شرق والطوناب والقضا – محافظة الأقصر

66- إقتراح من النائب أحمد العوضي، بشأن إنشاء مركز شرطة بمدينة السنبلاوين – محافظةالدقههلية