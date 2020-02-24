شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يهيب بجميع الوسائل بسرعة توفيق أوضاعها طبقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية سرعة التوجه إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتوفيق أوضاعها طبقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية والتى تم العمل بها اعتبارا من تاريخ 17 فبراير 2020 "اليوم التالى لتاريخ النشر فى الجريدة الرسمية" وذلك أعمالا لنص الماده الثانيه من القانون رقم 180 لسنه 2018 المشار إليها.

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وأصدر المجلس الأعلى للإعلام، بيانًا حول صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنه 2020 بشأن تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، جاء فيه أن اللائحة التنفيذية المشار إليها أعدها لجنة الخبراء من بينهم ممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام في نقابة الصحفيين والاعلاميين، وأنه تم التوافق بين جميع أعضاء هذه اللجنة على كل ما ورد فى مشروع اللائحة التنفيذية من أحكام.

وأضاف المجلس فى بيان له، أن اللائحة التنفيذية استوفت جميع اجراءاتها الشكلية بما فيها أخذ رأى كل من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام و الهيئه الوطنيه للصحافه والهيئة الوطنية للإعلام ونقابه الصحفيين والإعلاميين وجميع هذه الجهات موافقتها على جميع ما هو عرض بمشروع اللائحه التنفيذيه قبل إصدارها.