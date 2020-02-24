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البرلمان يحيل اتفاقية ومشروع الحكومة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة للجان المختصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 76 لسنة 2016، إلى لجنة الخطة والموازنة.

 

كما أحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبد العزيز شعبان و 60 نائبا أخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة الخطة والموازنة، وأحال مشروع قانون مقدم النائب سعيد طعيمة و60 نائبا أخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى و 60 نائبا أخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن صناعة واستيراد وتوزيع واستخدام الأكياس البلاستيكية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الصناعة والشئون الدستورية والتشريعية.

 

وأحال رئيس البرلمان، مشروع قانون مقدم من النائب محمود عبده حسين، و60 نائبا آخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية والشبابية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشباب والرياضة والخطة والموازنة.

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