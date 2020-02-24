شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" أمام البرلمان تؤكد اشتراط بعد محطات تقوية المحمول عن المدارس 20 متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت أماني صلاح، مستشار بوزارة البيئة، عدم إقامة أي محطة لتقوية شبكات المحمول إلا بعد الحصول علي الموافقة البيئية في هذا الصدد، حيث تخضع كافة المشروعات علي مستوي الجمهورية لتقيمات الاثر البيئي قبل إتمامة وذلك طبقا لقانون البيئة.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي اليوم الأثنين، لحل إشكالية ضعف شبكات المحمول والوقوف علي مدي إلتزام محطات التقوية بمعايير السلامة، في ضوء 5 طلبات إحاطة مقدمة من النواب، من النائب أحمد همام،والنائب محمد حبيب.

وقالت مستشار وزارة البيئة، إنه فيما يخص أبراج تقوية شبكات المحمول، فأنه يتم تقديم نموذج متخصص من الشركة المعنية، يجب أن يطابق الـ12 بند المذكور في البروتوكول المشترك بين وزارات " الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة، البيئة" ومنها أن ينشأ البرج علي سطح خرساني بما يقلل من وصول الإشعاعات إلي الإنسان، وأن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 متر لاسيما حتي من مرحلة رياض الإعدادي حتي المرحلة الإعدادية لاسيما أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية أكثر حساسية من غيرهم.

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وأضافت أماني صلاح، أن الأشتراطات والمعايير تتضمن عدم إقامة برج تقوية شبكة محمول علي سطح مستشفي متكامل، وذلك حتي لا يحدث تداخل بين الموجهات الكهرومغناطيسية و أجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفي.

ولفتت مستشار وزيرة البيئة، إلي أن الهيكل المعدني أو النخلة التي يقام عليها المحطة هي ما تصنع في مصر، أما البرج نفسه يستورد من الخارج، مشيرة إلي عدم إقامة أي محطة إلا قبل المراجعة وإذا كانت هناك شكوي يتم العودة إلي الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات حتي تجرى قياساتها، لكن حتي الأن لم يحدث أي شكوي في شأن الإشعاعات، فالقياسات أقل من المسموح به.