بالصدفة.. العثور على عظام بشرية داخل جامعة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أمر المستشار محمد محي، رئيس نيابة العطارين في الإسكندرية بسرعة إرسال عظام بشرية عُثر عليها بالصدفة، أثناء أعمال حفر داخل كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، إلى الطب الشرعي، وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد العثور جزء من جمجمة وعظام بشرية داخل حرم جامعة الإسكندرية، بدائرة قسم شرطة العطارين.

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انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أنه أثناء القيام بأعمال حفر لمد كابلات كهرباء بجوار السور الفاصل بين مبنى كلية الصيدلة والمستشفى التعليمي بالمجمع الطبي بجامعة الإسكندرية، عثر على 4 قطع لعظام بشرية "جزء من جمجمة و3 قطع لأطراف".

تحرر المحضر رقم 1167 لسنة 2020 قسم شرطة العطارين، وجرى التحفظ على العظام تمهيدا لإرسالها للطب الشرعي لبيان تاريخها وملابسات وفاة صاحبها.

وبإحالة المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق، انتقل إلى موقع البلاغ كل من أحمد قمرة وبلال يوسف، وكيلا نيابة العطارين، ورجح المسئولين أن تكون العظام من بقايا مشرحة كانت تتواجد قديمًا في ذات الموقع.