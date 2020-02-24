سيرًا على الأقدام.. محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لقريتي "طبل والرطمة" – (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، صباح اليوم الاثنين، في جولة مفاجئة، قريتي طبل والرطمة التابعتين للوحدة المحلية بالخياطة بمركز دمياط، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على كافة الاحتياجات اللازمة لهم.

استهلت المحافظ الجولة بزيارة مدرسة الهدى الابتدائية في "طبل"، وتفقدت عددًا من الفصول الدراسية بالصفوف المختلفة، كما حرصت على التواصل مع مدير المدرسة والمعلمين، لمتابعة سير العملية التعليمية وفقًا للنظام الذي أقرته الوزارة والاطمئنان على الطلاب والكثافة المقررة بتلك الفصول.

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ووجهت الدكتورة منال عوض بالارتقاء بمستوى النظافة العامة داخل المدرسة، مؤكدةً أيضًا على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برفع جميع المخلفات الموجودة بمحيط المدرسة حفاظًا على سلامة الطلاب والمواطنين.

ووجهت بالدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار المتراكمة بشوارع القرية ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول، كما حرصت على الاستماع إلى شكاوى ومطالب الأهالي إذ أكدت اهتمامها الشديد بوضع حلول فورية للمشكلات التي تعاني منها القرية.

وحرصت المحافظ على التجول سير على الأقدام بشوارع قرية "الرطمة" والتي رافقها خلالها عددًا من الأهالي الذين تضرروا من عدم توصيل خدمات الصرف الصحي للقريتين، ووعدت المحافظ بدراسة الموقف الحالي ووضع خطة عاجلة لإقامة محطة رفع صرف صحي وتغطية القريتين بتلك الخدمة.

