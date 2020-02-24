غارات صهيونيّة قرب دمشق تسفر عن ستّة قتلى بينهم من حركة الجهاد الإسلامي

وكالات - تسبّبت الغارات التي شنتها إسرائيل ليلاً على موقع للجهاد الإسلامي الفلسطيني قرب دمشق بمقتل ستة مقاتلين على الأقل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، الإثنين 24 فيفري 2020، بينهم العنصران اللذان أعلنت سرايا القدس مقتلهما.
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" إن القصف الإسرائيلي تسبب "بمقتل أربعة مقاتلين موالين لإيران، أحدهم سوري فيما لم يتمكن من تحديد جنسيات الثلاثة الآخرين، بالإضافة الى عنصري الجهاد الإسلامي.
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